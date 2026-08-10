Mersin'de iki ayrı kaza saniye saniye kamerada: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2026 17:51 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 19:29

YASAK DÖNÜŞ KAZAYLA BİTTİ

İlk kaza, Mersin'in Akdeniz ilçesi Atatürk Parkı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sola dönüşün yasak olduğu noktadan dönmek isteyen otomobil, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Toros Devlet Hastanesine kaldırdı.

YAYA GEÇİDİNDE ELEKTRİKLİ BİSİKLETE ÇARPTI

Diğer kaza ise yine Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşandı. Yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle karşıya geçmek isteyen sürücüye, seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Her iki kaza anı da çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araçların sürücülere çarpma anı ve yaşanan panik yer aldı. Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.