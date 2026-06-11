Müge Anlı'da gergin anlar: ''Bir yuvayı yıkmaya utanmıyor musun?''
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu’nun evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten ile yaşadığı ilişki stüdyoda büyük bir krize neden oldu. Ramazan Ökten’in programa katılacağını öğrenen Ceyda’nın mutluluğu dikkat çekerken, aile üyeleri ve Ramazan arasında arbede yaşandı.
Müge Anlı'da ilerleyen bölümünde Ceyda Evlekoğlu'nun birlikte olmak istediği evli ve 2 çocuk babası Ramazan Ökten stüdyoya geldi. Ramazan'ın canlı yayına çıkacağını öğrenen Ceyda'nın yüzünün güldüğü dikkat çekerken, genç kız ailesinden görmediği ilgiyi Ramazan'dan gördüğünü söyledi. Ceyda'nın ailesi ise Ramazan'a sert tepki gösterdi. Baba Ceyhun Bey, "İki çocuğun var, utanmıyor musun?" diyerek öfkesini dile getirdi ve kızının Ramazan'ın yanında değil kendi yanında oturmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine ekip araya girdi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber