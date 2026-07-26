Kastamonu Cide'de sel: 150'den fazla ev ve iş yerini su bastı

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 13:36

150'den fazla yapı sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Kastamonu'da sahil bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak Cide ilçesinde sele sebep oldu. Gece saatlerinde çayın taşması sonucu 150'den fazla ev, iş yeri ve depo suyla dolarken, sokaklardaki çok sayıda araç sular altında kaldı.

Selin ardından AFAD, İl Özel İdaresi, Jandarma, Cide Belediyesi ve DSİ ekipleri ilçede yaraları sarmak için çalışma başlattı. Ekipler ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye edip yolları temizlerken, Kastamonu Valisi Meftun Dallı da çalışmaları yerinde takip etti.

Yatağımı bile kurtaramadım

Gece saatlerinde başlayan sel anını anlatan ilçe sakinlerinden Ayşe Rüzgar, "Sel saat 04.30 sıralarında gök gürültüsüyle başladı. Su kapıdan içeri çok hızlı girdi, önünü alamadım. Yatağımı bile kurtaramadım, hepsi gitti." dedi. Can kaybı olmamasına sevindiklerini belirten Zübeyde Sezgin ise yağışın korkunç boyutlara ulaştığını ifade etti.