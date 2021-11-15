Neslihan Batur cinayetinde kahreden detay! Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Boynunda...

Neslihan Batur cinayetinde 'bu kadar da olmaz' dedirten kahreden detay! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözaltına alınmıştı, katil cinayeti itiraf etti! 3 gün önce "Arkadaşımla buluşup 1 saate döneceğim" diyen 4 çocuk annesi Neslihan Batur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Son dakika haberini Müge Anlı canlı yayında paylaştı, Neslihan Batur'un stüdyoda bulunan kızı gözyaşlarına boğuldu. Katilin ifadesi ortaya çıktı! Su kuyusuna atılan 4 çocuk annesinin cesediyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Müge Anlı Neslihan Batur cinayetindeki o detayı canlı yayında paylaştı herkes şoke oldu.