Neslihan Batur cinayetinde Müge Anlı’ canlı yayınında ’bu kadar da olmaz’ dedirten kahreden detay! Boynunda...

Neslihan Batur cinayetinde Müge Anlı canlı yayınında 'bu kadar da olmaz' dedirten kahreden detay! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 46 yaşındaki Neslihan Batur'un kaybı ele alındı. Neslihan Batur'un sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ve su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından Müge Anlı'nın stüdyosundan teslim alınan katil zanlısı, cinayeti ise sorguya alındıktan dakikalar sonra itiraf etti.