Neslihan Batur cinayetinde Müge Anlı canlı yayınında 'bu kadar da olmaz' dedirten kahreden detay! Boynunda...
Neslihan Batur cinayetinde 'bu kadar da olmaz' dedirten kahreden detay! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözaltına alınmıştı, katil cinayeti itiraf etti! 3 gün önce "Arkadaşımla buluşup 1 saate döneceğim" diyen 4 çocuk annesi Neslihan Batur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Son dakika haberini Müge Anlı canlı yayında paylaştı, Neslihan Batur'un stüdyoda bulunan kızı gözyaşlarına boğuldu. Katilin ifadesi ortaya çıktı! Su kuyusuna atılan 4 çocuk annesinin cesediyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Müge Anlı Neslihan Batur cinayetindeki o detayı canlı yayında paylaştı herkes şoke oldu.
Neslihan Batur cinayetinde Müge Anlı canlı yayınında 'bu kadar da olmaz' dedirten kahreden detay! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 46 yaşındaki Neslihan Batur'un kaybı ele alındı. Neslihan Batur'un sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ve su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından Müge Anlı'nın stüdyosundan teslim alınan katil zanlısı, cinayeti ise sorguya alındıktan dakikalar sonra itiraf etti.
İstanbul Kartal'dan 9 Kasım Salı günü sırra kadem basan ve üç gün boyunca kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi 46 yaşındaki Neslihan Batur'un kaybını ekrana taşımıştı. Annesinin geniş bir erkek çevresi olduğunu, onlarla sık sık görüştüğünü söyleyen Nehir Kaya, Neslihan Batur'un bir an evvel bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti.
"BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ ALMIŞ!"
Evden sevgilisi Habip Başar ile buluşup geri döneceğini söyleyerek ayrılan talihsiz kadınla ilgili acı gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı. Müge Anlı bugün, katil sevgili hakkında kan donduran gerçeği canlı yayında açıkladı. Meğer, 'Çok seviyorum' deyip öldürdüğü sevgilisinin boynundaki altın kolyeyi de alıp cesedi öyle kuyuya atmış...
MÜGE ANLI'DA SON DAKİKA CİNAYET İTİRAFI!
Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında gözaltına alınmıştı! Katil cinayeti itiraf etti Neslihan Batur'un cesedinin atıldığı yer bulundu.
NESLİHAN BATUR CİNAYETİNİN DETAYLARI!
. Bir cinayetin daha aydınlatıldığı 12 Kasım 2021 Müge Anlı canlı yayınında, Neslihan Batur'un sevgilisi tarafından cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.