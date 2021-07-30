Nereler yanıyor? 6 il 20 noktada yangın devam ediyor! O iller nereler?

30 Temmuz son dakika yangın haberleri! Yangın haberlerinde son durum: Türkiye'de birçok bölgede 48 saati aşkın süredir yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin adeta ciğerleri yanıyor. Birçok bölgede ev ve oteller tahliye edildi ve yangınların yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli müdahaleler devam ediyor. Yangınlar bazı bölgede kontrol altına alınırken bazı bölgelerde çalışmalar sürüyor. Öte yandan Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlar nedeniyle, 4 il ve KKTC'de ormanlara giriş-çıkışlar yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Peki, Nereler yanıyor? 30 Temmuz yangınlar söndü mü? Hangi illerde yangınlar devam ediyor? Manavgat yangın söndü mü? İşte il il yangın haberleri!