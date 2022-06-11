Necip Hablemitoğlu suikastında FETÖ'cü Mustafa Özcan’ın özel kalemi gözaltında

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin dosya, katil zanlılarından ihraç edilen asker Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanması sonrasında yeniden açıldı.

FETÖ'NÜN 2 NUMARASI OLAN FİRARİ MUSTAFA ÖZCAN'IN ÖZEL KALEMİ DE GÖZALTINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun soruşturmasında, Bozkır'ın Türkiye'ye getirilerek ifadesinin alınmasının ardından yapılan ilk operasyonda, Bozkır'la birlikte emekli asker Mehmet Narin tutuklanmıştı.

İkinci dalga operasyonda ise hakkında gözaltı kararı verilen 9 isimden birinin de FETÖ'nün 2 numarası olan firari Mustafa Özcan'ın özel kalemi Memiş Aytekin olduğu öğrenildi.

Aytekin'in de suikasta katıldığı iddia edilen askerlerle birlikte gözaltına alındığı öğrenildi. Enver Altaylı ile irtibatlı olan Osman Tuncer de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İkinci dalga operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 9 isimden sadece Levent Göktaş'ın yakalanamadığı, yurtdışında olan Tan Dervişoğlu'nun da Türkiye'ye döndüğü ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre kirli suikast öncesi Hablemitoğlu, FETÖ tarafından uyarıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Suikast öncesi FETÖ'nün sözde Türkiye imamı olan firari örgüt yöneticisi Mustafa Özcan ile FETÖ üyeliği ve askeri casusluk suçlarından tutuklanan Enver Altaylı, aracılar vasıtasıyla görüşmeler yaparak Hablemitoğlu'nu FETÖ ile ilgili olan çalışmalarından vazgeçirmeye çalıştı.

Özcan ile Altaylı'nın vazgeçirme çabaları sonuçsuz kalınca, daha önce gözaltına alınan Aydın Köstem üzerinden o dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay Komutanı olan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ile ilişki kurularak, silahlı eyleme dönüşen sürecin işletilmeye başlandığı belirtildi.