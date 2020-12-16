Haberler Video Haber Videoları Mustafa Sarıgül sahalara iniyor! Sarıgül'ün yeni partisinin ismi ve logosu belli oldu

Mustafa Sarıgül sahalara iniyor! Sarıgül'ün yeni partisinin ismi ve logosu belli oldu

Mustafa Sarıgül sahalara iniyor! Sarıgül'ün yeni partisinin ismi ve logosu belli oldu
16.12.2020 15:29
Ana Sayfa 00:15
Sarıgül resmen sahalara...
Ana Sayfa 04:29
YPG/PKK Irak'ta peşmerge...
Ana Sayfa 17:13
ABD'nin skandal yaptırım...
Ana Sayfa 00:52
Küçükkaya'nın skandal talebini...
Ana Sayfa 01:57
CHP'de eski sevgili...
Ana Sayfa 00:33
İYİ Partili vekilin darbe...
Ana Sayfa 03:22
Kars'ta yaşıyor! Dünyayı...
Ana Sayfa 00:29
Dede Acun'un torunu ve kızı...
Ana Sayfa 01:07
NATO'dan Türkiye ve ABD'ye...
Ana Sayfa 02:13
Merkez Bankası'ndan ekonomiye...
Ana Sayfa 00:20
Kızların erkek kavgası! Saç...
Ana Sayfa 02:52
Didem Arslan hakkında suç...

CHP'den ayrılan Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’nin siyasi bir partiye dönüşmesine artık saatler kaldı. Son dakika haberine göre Mustafa Sarıgül, yarın saat 10.00’da İstanbul Gayrettepe’de yapacağı basın açıklaması ile Türk siyasetine ‘merhaba’ diyecek. Türkiye Değişim Hareketi’nin reklam filmi de vatandaşların beğenisine sunulacak. Filmde, “Çare geliyor. Değişim başlıyor. Çare değişimde!”  ifadeleri yer alıyor.


Siyaset kulisleri, son zamanların en hareketli dakikalarına şahitlik yapıyor. CHP'den ayrılmasının ardından Türkiye Değişim Hareketi'ni başlatan Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün partisinin kuruluşu için başlatılan geri sayım bitiyor.

Mustafa Sarıgül, yarın 10.00'da yapacağı basın açıklaması ile partisinin tüm detaylarını anlatacak.


A TAKIMI YALNIZ BIRAKMAYACAK
Gayrettepe The Point Hotel'de düzenlenecek toplantıda; partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşılacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşmesi planlanan toplantıya, 80 civarında kurucu ve teşkilat mensubunun katılması bekleniyor.


REKLAM FİLMİ HAZIR
Türkiye Değişim Hareketi'nin reklam filmi de vatandaşların beğenisine sunulacak. Filmde, "Çare geliyor. Değişim başlıyor. Çare değişimde!" ifadeleri yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları