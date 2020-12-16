SON DAKİKA: Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Son dakika haberine göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Mustafa el-Kazımi'nin, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle yarın gerçekleştireceği ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.



ELE ALINACAK KONULAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, terörle mücadele, Irak'ın yeniden imarı, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere Türkiye-Irak arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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