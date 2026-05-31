Elazığ'da eşi tarafından vurulmuştu: Talihsiz kadın Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 17:56 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 17:57

Elazığ'da Katledilen Derya Ç. Malatya'da Toprağa Verildi

Elazığ'da gece saatlerinde meydana gelen aile içi şiddet olayında, eşi tarafından tabancayla vurularak hayattan koparılan Derya Ç., memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'taki bir sitenin 5'inci katında yaşanan feci olayda; askeri personel olduğu ve yurt dışı görevinden izne geldiği öğrenilen Murat Ç., henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Derya Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Ç., yanındaki tabancayla eşine acımasızca ateş açtı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların hedefi olan Derya Ç.'nin yaşamını yitirdiği kesinleşti. Cinayet zanlısı koca Murat Ç. ise polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay mahallinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi.

Gözyaşları Arasında Defnedildi

Morgdaki resmi işlemlerinin ve otopsinin tamamlanmasının ardından Derya Ç.'nin cenazesi, derin bir üzüntü yaşayan ailesine teslim edildi. Cenaze nakil aracıyla memleketi Malatya'nın Akçadağ ilçesine getirilen bir çocuk annesi talihsiz kadının naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla ve gözyaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi.