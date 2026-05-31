Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: Baba ve oğlu yaralandı

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 12:22

Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Direğe Çarptı

Olay, Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde seyir halinde olan Davut Batı (58) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine şiddetli bir şekilde çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü Davut Batı ve yanında yolcu konumunda bulunan oğlu yaralandı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışma ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri de ikinci bir kazanın yaşanmaması adına yolda trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Baba ve Oğul Tedavi Altına Alındı

Yaralı sürücü baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede hemen tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, elektrik direğine çarparak durabilen otomobili çekici yardımıyla yoldan kaldırırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.