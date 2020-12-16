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İstanbul’da dev denetim! Özel Harekat Polisleri de katıldı! Didik didik arandı!

İstanbul’da dev denetim! Özel Harekat Polisleri de katıldı! Didik didik arandı!
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İstanbul’da, 39 ilçede 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verirken, narkotik köpekleri de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. 'Alex' adlı narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.


İstanbul'da, 39 ilçede aynı zamanda 'Yeditepe Huzur Denetimi 2020/26' denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri yerde denetim yaparken polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

Denetim Noktalarından biri de Taksim Meydanı'ydı. Taksim Meydanı'nda araçlar tek tek durdurularak arandı.

Araçta bulunanlara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

'Alex' adlı narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

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