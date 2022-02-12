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Mustafa Kemal Çiçek A Haber'de muhalefeti bombaladı: Vatandaş İmamoğlu'nun notunu verecek

Mustafa Kemal Çiçek A Haber'de muhalefeti bombaladı: Vatandaş İmamoğlu'nun notunu verecek
12.02.2022 11:42

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A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç adlı programa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı ve Memleket Partisi kurucuları arasında yer alan Mustafa Kemal Çiçek Melih Altınok'un gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Seçim gecesi CHP binasında sonuçları takip ederken odada CHP'li Özgür Özel'in de bulunduğunu söyleyen Çiçek, Özel'in HDP'nin yüzde 10'u geçtiği an havaya zıpladığını ifade etti. Diğer yandan İBB Başkanı İmamoğlu'nun balıkçı ziyafetini de değerlendiren Çiçek "Mağduriyet edebiyatı yapsa da vatandaş İmamoğlu'nun notunu verecek." dedi.

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