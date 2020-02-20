Mustafa Elitaş'tan canlı yayında tarihi açıklamalar: Askerde olan oğlumla tehdit edildim 20.02.2020 00:06

A Haber ekranlarından yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ilk defa diyerek tarihi bir açıklamaya imza attı. Elitaş, 26 Haziran 2009 tarihinde Türkiye’de askerlerin TCK’nın 250. maddesine giren suçları işlemesi durumunda sivil savcılıklar tarafından kovuşturulmaları ve sivil mahkemelerce yargılanmaları ilkesini getiren değişikliğin onaylanmasından sonra TBMM'ye askerlerin geldiğini ve kendisinin askerde olan oğluyla tehdit edildiğini açıkladı. Elitaş, konuyu ilk olarak gündeme getiren Deniz Baykal'ın da askerler tarafından tehdit edilmiş olabileceğini söyledi.