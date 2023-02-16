Haberler Haber Videoları ''Mukadderat'' Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün tutuklandı

''Mukadderat'' Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün tutuklandı

''Mukadderat'' Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün tutuklandı
16.02.2023 15:26 - Son Güncelleme: 16.02.2023 15:26

OTOMATİK OYNAT

Haber 06:18
Deprem köyü kağıt gibi ikiye...
Haber 04:26
Sürünerek girip enkazın...
Haber 01:44
Depremin merkez üssünde...
Haber 05:16
Gönülleri fetheden hareket
Haber 01:55
İzmir'de alevler geceyi...
Haber 08:40
Deniz Baykal son yolculuğuna...
Haber 06:41
Kabine bugün AFAD merkez...
Haber 06:09
Enkaz karanlığından hayat...
Haber 06:05
49 yaralı uçakla İstanbul'a...
Haber 07:32
Asrın felaketinin ardından...
Haber 03:19
Hatay'daki yıkım havadan...
Haber 03:53
Kontrollü bina yıkımını film...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat firmasının sahibi Hasan Alpargün tutuklandı.Alpargün, emniyetten çıkarılması sırasında gazetecilerin, inşa ettiği binalardan bazılarının yıkılmasıyla ilgili önceki sorularına "Mukadderat." cevabını verdiğinin hatırlatması üzerine, bu sözünü yineleyerek, "Benim ihmalim yok. Çok vicdan azabı çekiyorum. Adana'da hasarsız bina yok." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat firmasının sahibi Hasan Alpargün tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da gözaltına alınarak Adana'ya getirilen Hasan Alpargün'ün İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Alpargün, emniyetten çıkarılması sırasında gazetecilerin, inşa ettiği binalardan bazılarının yıkılmasıyla ilgili önceki sorularına "Mukadderat." cevabını verdiğinin hatırlatması üzerine, bu sözünü yineleyerek, "Benim ihmalim yok. Çok vicdan azabı çekiyorum. Adana'da hasarsız bina yok." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye götürüldü.

Hasan Alpargün, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da inşa ettiği bazı binaların depremde yıkılması nedeniyle "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan hakkında arama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün, kaçtığı KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olması sağlanmıştı.

990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın alma girişiminin olduğu öğrenilen Alpargün, gemiyle Mersin'e getirilerek Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti.

SON DAKİKA