Times Meydanı'ndaki ilan panolarında "asrın felaketi" paylaşımı: "Kahramanlar doğar"

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden binlerce kişiyi anmak, milli birliğe dikkat çekmek ve uluslararası dayanışmayı takdir etmek için New York'un Times Meydanı'ndaki ilan panolarında duygusal mesajlar paylaşıldı.



İlan panosunda "Asrın felaketi", "Türkiye'ye desteğiniz için teşekkür ederiz", "Türkiye her zamankinden daha fazla birleşiyor.", "Umuda tutun", "Kahramanlar doğar" ve "Hüzün yüreklerimizi doldurdu." mesajlarının İngilizceleri paylaşıldı.

TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLERDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

ABD'de yaşayan Türkler, New York'un meşhur Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde ölenleri andı.

Times Meydanı'nın sembollerinden George M. Cohan heykelinin önünde bir araya gelen Türkler, hayatını kaybedenler için mumlar yaktı ve Türk bayraklarıyla donattıkları alana karanfiller bıraktı.

Etkinliğe Amerikan-Türk kamuoyundan iş insanları, öğrenciler ve uzun süredir ABD'de yaşayan Türkler ile çok sayıda yabancı da katıldı.

Depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte farkındalık yaratmak amacıyla depremden etkilenenlere acil destek çağrıları da yapıldı.