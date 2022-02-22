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Muhalefetin 6'lı masasını sallayacak çıkış DEVA’dan: Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ali Babacan’dır

Muhalefetin 6'lı masasını sallayacak çıkış DEVA’dan: Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ali Babacan’dır
22.02.2022 23:55

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Muhalefetin adaylık krizi tam gaz devam ediyor. CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında yaşanan adaylık çekişmesi Ahlatlıbel masasına da sıçradı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz Reuters'a konuşan Kemal Kılıçdaroğlu masa arkadaşlarından habersiz "adayım" sinyali verirken Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi'nden "üçüncü ittifak" resti gelmişti. Masayı sallayacak son çıkış DEVA Partisi'nden geldi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol katıldığı bir yayında, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ali Babacan’dır" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına yanıt veren bir açıklama yaptı.

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