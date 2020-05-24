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Muğla'da 'Tutkunlar Çetesi'nin dayak görüntüsüne 3 gözaltı!

Muğla'da 'Tutkunlar Çetesi'nin dayak görüntüsüne 3 gözaltı!
24.05.2020 18:54

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri R.E.'yi döven ve çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 'Tutkunlar Çetesi' üyesi 3 şüpheli yakalandı.


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