Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri R.E.'yi döven ve çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan 'Tutkunlar Çetesi' üyesi 3 şüpheli yakalandı.
Muğla'da 'Tutkunlar Çetesi'nin dayak görüntüsüne 3 gözaltı!
24.05.2020 18:54
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