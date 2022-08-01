Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı hayatını kaybetti! İhsan Anlı neden vefat etti, hastalığı neydi?

İhsan Anlı kimdir, öldü mü, neden öldü? Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı nerelidir, kaç yaşında? soruları gündemde yer alıyor. Ünlü sunucu Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı vefat etti. Geçtiğimiz Haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyavine giren ünlü televizyoncu acı haberle sarsıldı. Anlı, babasına son görevini yerine getirdi. İşte detaylar...

İHSAN ANLI KİMDİR, ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

SON DAKİKA! Müge Anlı'nın babası babası İhsan Anlı hayatını kaybetti. İhsan Anlı'nın cenazesi dün Fatih Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.

Hürriyet'in haberine göre; İhsan Anlı uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Dün aile arasında sessiz sedasız defnedildi.

Müge Anlı geçen ay İstanbul Asayiş Şube Müdürü Sinan Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti.

ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, kariyer hayatı boyunca başarılara imza attı. Kalbi uzun zamandır boş olan Müge Anlı, geçtiğmiz haziran ayında canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyicilerine müjdeyi verdi. Bu kez mutlu haber Müge'nin kendisinden geldi.

MÜGE ANLI EVLENDİ

Canlı yayında evleneceğini açıklayan Müge Anlı, "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." dedi

MÜGE ANLI'DAN SEZON FİNALİNDE İTİRAF!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını son kez bekar olarak sunan Müge Anlı, 'Anneler Günü'nde yaşadığı bir olayı, "Bunu da buradan itiraf edeyim hadi" diyerek anlattı.

"Anneler gününde arkadaşlarıma mesaj attım sonra hazırladığımız görseli sosyal medyada paylaştım. Lidya aradı "Anne bugün cumartesi, Anneler Günü yarın" dedi. (gülüyor) Ama o kadar da arkadaşıma mesaj attım kimse de bir şey demedi ki..."

"40 yılda bir paylaşayım dedim... O da olmadı. Biz de bir daha paylaştık "Anneler Günü'nü unutan varsa bugünden hatırlasın" diye. Sonra bir daha sormadan hiçbir şey paylaşmadım. Ne bileyim pazar diye uyanmışım ben..."

Müge Anlı'nın bu itirafı hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri güldürdü.

Açıklamanın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi her sezon finalinde olduğu gibi balonlarını gökyüzüne uçurdu ve böylece 14. sezon geride kaldı...