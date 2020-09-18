Müge Anlı'dan Ümit Can Uygun'un annesinin intiharı hakkında açıklama: ''Bende mi intihar edeyim, bu işlerin peşini bırakmayacağız''

18.09.2020 10:49

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli sıfatıyla ifade veren Ümit Can Uygun'un annesi şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Aile'nin Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Müge Anlı'yı suçlamıştı. Anlı hakkındaki suçlamalara cevap verdi. Anlı, "Hakkımda Allah'sız falan demişsiniz gibip bende intihar edeyim o zaman olur mu böyle şey! Ne yaparsanız yapın ben bu yoldan dönmeyeceğim. Kim ne tehdit ederse etsin kim yıldırmaya çalışırsa çalışsın ben gazeteciyim arkadaşlar, tarafsızım. Bu olaydan dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı.