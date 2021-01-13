Müge Anlı'daki muz serası cinayetinde Ali Toprak'ın eşi Alime'nin eli ayağı titredi! Ali Toprak'ın katili kim? Şok iddia! Eşiyle birlikte çalışmak için gittiği muz serasında öldürülen Ali Toprak cinayeti Müge Anlı programına konu oldu. Hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Ali Toprak cinayetini işlerken canlı yayın sırasında gergin tavırları ile dikkat çeken Alime Toprak hakkında ortaya atılan herkesi şoke etti.

31 Ağustos 2020'de bir cinayete kurban giden Ali Toprak'ın eşini tartışırken gören talihsiz adamın çocukluk arkadaşı Veli Bunar'dı. Veli Bunar, Ali Toprak'ı olay günü son görüşünü de anlattı.