08.09.2020 13:17

Müge Anlı'da son dakika Aleyna Çakır gelişmesi! 21 yaşındaki Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Müge Anlı'ya çıkan acılı aile, kızlarının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini ileri sürdü. Ailenin düşüncesini tetikleyen olay ise, kızları Aleyna'nın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un Instagram'da paylaştığı video... 17 Nisan'da Ümitcan Uygun tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, genç kızın dövülerek bayıltıldığı görülüyor. İnfial yaratan Aleyna Çakır'a şiddet videosunun ardından 3 Haziran'da gelen acı haber sonrası aile Müge Anlı'dan yardım istedi. Atv Müge Anlı canlı yayınına bağlanan görgü tanıkları, Ümitcan Uygun ve Aleyna Çakır hakkında anlattıklarıyla tüyleri diken diken etti. Canlı yayına çıkan ailenin Kırşehir'de yaşayan oğulları, yayın sırasında Ümitcan Uygun tarafından tehdit edildiği bilgisini paylaştı. Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ise Aleyna Çakır'ın otopsi raporunu değerlendirdi.