Müge Anlı'da Yeşilçam filmi tadında kavuşma öyküsü! 3 aylıkken bıraktı 32 yıl sonra kavuştu...

Müge Anlı, bir mucizeye daha imza attı. 20 Ekim 2020 Salı günü Atv ekranlarında Yeşilçam filmi tadında kavuşma yaşandı. Henüz 3 aylıkken Sirkeci Tren Garı'na bırakılan Dursun Bey, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kendisini arayan annesi Şükran Sakin'i görmeye geldi. İşte yaşadığı zorluklar nedeniyle ilk göz ağrı olan oğlu Dursun'u terk etmek zorunda kalan Şükran Hanım ve oğlunun kavuşması...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 3 aylıkken Sirkeci Garı'na bıraktığı bebeğini arayan Şükran Sakin'in 32 yıllık arayışı son buldu. 32 yaşında olan Dursun bey bulundu...

Annesi Şükran Hanım'a kızgın ve kırgın olan Dursun Bey, Müge Anlı'nın dünkü yayınında biyolojik tanışmak istemediğini belirtmişti. Ancak Müge Anlı'nın '24 saat düşünmenizi istiyorum' sözlerinden sonra Dursun Bey bugün, Müge Anlı canlı yayınında 32 yıl sonra biyolojik annesi ile karşı karşıya geldi.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği'nin düzenlediği Avrasya Kalite Ödülleri'nde Müge Anlı ile Tatlı Sert, "En İyi Haber Programı" ödülüne layık görüldü.

Avrasya Tüketicileri Koruma Derneğinden dokuzuncu kez ödüle layık görülen Anlı, "Ödülümüzü her yıl Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Osman Doğan'dan teslim alıyorduk. Bu sene yaşadığımız küresel pandemiden dolayı Dernek Başkanı Sayın Doğan yayınımıza katılamadı. Bu yüzden ödülü ben takdim etmek zorunda kaldım. Anlı, ödülü izleyicileri adına aldığını söyleyerek teşekkürlerini dile getirdi.