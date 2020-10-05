Türkiye’yi dehşete düşüren Tuğba Keleş cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayında Tuğba Keleş’in kaçırılmaya çalışıldığı anlarda ses kaydı ortaya çıktı.
Müge Anlı'da son dakika! Tuğba Keleş'in ölümünde dehşete düşüren ses kaydı! 'Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin!'
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