Haberler Video Haber Videoları Müge Anlı'da son dakika! Tuğba Keleş'in ölümünde dehşete düşüren ses kaydı! 'Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin!'

Müge Anlı'da son dakika! Tuğba Keleş'in ölümünde dehşete düşüren ses kaydı! 'Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin!'

Müge Anlı'da son dakika! Tuğba Keleş'in ölümünde dehşete düşüren ses kaydı! 'Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin!'
05.10.2020 13:12

Türkiye’yi dehşete düşüren Tuğba Keleş cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayında Tuğba Keleş’in kaçırılmaya çalışıldığı anlarda ses kaydı ortaya çıktı.


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