Müge Anlı'da Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde katil kim? Büşra gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı'da görgü tanığı konuştu Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde katil kim? 'Mehmet Ali ve Yılmaz' isimleri ortaya çıktı 'Büşra yengesi Betül'ü mü koruyor?' sorusunun yanıtı büyük bir merakla bekleniyor. 3 Eylül 2018 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katili ya da katilleri aranırken Büyükşen ailesinin acılı oğlu Osman Büyükşen Müge Anlı stüdyosunda sinir krizi geçirmiş ve tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Bugün Müge Anlı canlı yayınında konuşan görgü tanığı verdiği isimlerle milyonları ekran başına kilitledi. Büşra anne ve babasının katilini biliyor mu? Necla - Metin Büyükşen cinayetinde katil kim? İşte detaylar...