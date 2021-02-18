Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Yunanistan'da Oruç Reis'ten sonra Çeşme paniği!

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'in çalışmaları ile başlayan Yunanistan ile yaşanan gerilim sürüyor. 'Oruç Reis' krizinin hala tartışıldığı Atina'da şimdi de 'Çeşme' endişesi başladı. Son dakika haberine göre, Türkiye'nin Çeşme araştırma gemisi için Navtex ilan etmesi Atina'yı telaşlandırdı.

Yunan Deniz Kuvvetleri'nin 'her olasılığa karşı hazırlıklı olduğu' belirtilen Yunan medyasındaki haberlerde "Türk oşinografi gemisi, ilgili Navtex'te belirtilen bölgeye gidecek mi, gitmesi halinde Türk savaş gemileri tarafından refakat edilecek mi sorularına cevap aranıyor" denildi. Aynı haberlerde, söz konusu bölgeye gitmesi halinde bile Çeşme'nin deniz dibinde değil, sadece su seviyesinde ölçümler yapacağı belirtilmekle birlikte, bunun yine de 'tahrik' teşkil ettiği öne sürüldü.