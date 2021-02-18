Haberler Video Haber Videoları Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Yunanistan'da Oruç Reis'ten sonra Çeşme paniği!

Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Yunanistan'da Oruç Reis'ten sonra Çeşme paniği!

Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Yunanistan'da Oruç Reis'ten sonra Çeşme paniği!
18.02.2021 12:50
Ana Sayfa 01:34
CHP'li Türker Ertürk HDP ile...
Ana Sayfa 00:55
Kardeşlerim 1.bölüm 2. fragman
Ana Sayfa 01:18
Yakacak yardımı bahanesiyle...
Ana Sayfa 01:27
İstanbul'da kar yağışı devam...
Ana Sayfa 05:50
Doğru kullanılmayan maske...
Ana Sayfa 05:58
"Devleti hedef göstermenin bir...
Ana Sayfa 09:57
Payidar olan taht değil,...
Ana Sayfa 01:32
Başkan Erdoğan'dan HDP'ye sert...
Ana Sayfa 34:44
Kabine toplantısı sona erdi
Ana Sayfa 01:26
"Milletimiz tarihi bir ders...
Ana Sayfa 07:05
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde...
Ana Sayfa 08:31
Fenerbahçe o iddialara cevap...

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'in çalışmaları ile başlayan Yunanistan ile yaşanan gerilim sürüyor. 'Oruç Reis' krizinin hala tartışıldığı Atina'da şimdi de 'Çeşme' endişesi başladı. Son dakika haberine göre, Türkiye'nin Çeşme araştırma gemisi için Navtex ilan etmesi Atina'yı telaşlandırdı.


Yunan Deniz Kuvvetleri'nin 'her olasılığa karşı hazırlıklı olduğu' belirtilen Yunan medyasındaki haberlerde "Türk oşinografi gemisi, ilgili Navtex'te belirtilen bölgeye gidecek mi, gitmesi halinde Türk savaş gemileri tarafından refakat edilecek mi sorularına cevap aranıyor" denildi. Aynı haberlerde, söz konusu bölgeye gitmesi halinde bile Çeşme'nin deniz dibinde değil, sadece su seviyesinde ölçümler yapacağı belirtilmekle birlikte, bunun yine de 'tahrik' teşkil ettiği öne sürüldü.

Haber Videoları