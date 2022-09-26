Müge Anlı isyan etti: "Elimdeki fotoğrafları yayınlasaydım ülke ayağa kalkardı, bu bir cinsel istismardır"

Müge Anlı mide bulandıran olaya isyan etti. 14 yaşındaki torunlarının kendisinden 10 yaş büyük bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia eden Dede Şemsettin Arslan ve eşi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna geldi. Sibel adlı kadının torununu alıkoyduğunu söyleyen Şemsettin Bey genç kadından şikayetçi olduklarını vurguladı. Müge Anlı küçük kızı 36 gün sonra buldu. Anlı, Sümeyye'yi alıkoyan Sibel Çetin'in serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Anlı, "Bu kişinin nasıl serbest kaldığını anlamıyorum. Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı" ifadelerini kullandı. İşte mide bulandıran olayın detayları