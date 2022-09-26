Haberler Haber Videoları Müge Anlı isyan etti: "Elimdeki fotoğrafları yayınlasaydım ülke ayağa kalkardı, bu bir cinsel istismardır"

Müge Anlı isyan etti: "Elimdeki fotoğrafları yayınlasaydım ülke ayağa kalkardı, bu bir cinsel istismardır"

Müge Anlı isyan etti: "Elimdeki fotoğrafları yayınlasaydım ülke ayağa kalkardı, bu bir cinsel istismardır"
26.09.2022 14:18

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:06
Sebepsiz kavga cinayetle...
Haber 00:26
120 kaçak göçmen yakalandı
Haber 04:48
Jelatin fabrikasında dehşet: 3...
Haber 01:03
Sevigen'den Kılıçdaroğlu'na...
Haber 01:34
Güvenliklerden sopalı meydan...
Haber 01:28
Başkan Erdoğan havadan...
Haber 00:34
"CHP benim babamın partisi"
Haber 05:04
EYT'de son durum ne?
Haber 10:59
"Enflasyona ezdirmeyeceğiz!"
Haber 00:23
Ortalığı karıştıracak çıkış!
Haber 01:34
Tartıştığı motosikletliyi 7...
Haber 02:09
Eski avukatı CHP'nin planını...

Müge Anlı mide bulandıran olaya isyan etti. 14 yaşındaki torunlarının kendisinden 10 yaş büyük bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia eden Dede Şemsettin Arslan ve eşi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna geldi. Sibel adlı kadının torununu alıkoyduğunu söyleyen Şemsettin Bey genç kadından şikayetçi olduklarını vurguladı. Müge Anlı küçük kızı 36 gün sonra buldu. Anlı, Sümeyye'yi alıkoyan Sibel Çetin'in serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Anlı, "Bu kişinin nasıl serbest kaldığını anlamıyorum. Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı" ifadelerini kullandı. İşte mide bulandıran olayın detayları

Haber Videoları

2 ay önce internetten tanıştığı kadın tarafından kaçırıldı. 14 yaşındaki kız yayının ardından bulundu. Anlı, Sümeyye'yi alıkoyan Sibel Çetin'in serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Anlı, "Bu kişinin nasıl serbest kaldığını anlamıyorum. Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı" ifadelerini kullandı. İşte mide bulandıran olayın detayları...

Müge Anlı mide bulandıran olaya isyan etti: "Elimdeki fotoğrafları yayınlasaydım ülke ayağa kalkardı, bu bir cinsel istismardır"

SON DAKİKA