Müge Anlı mide bulandıran olaya isyan etti: "Elimdeki fotoğrafları yayınlasaydım ülke ayağa kalkardı, bu bir cinsel istismardır"
Müge Anlı mide bulandıran olaya isyan etti. 14 yaşındaki torunlarının kendisinden 10 yaş büyük bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia eden Dede Şemsettin Arslan ve eşi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna geldi. Sibel adlı kadının torununu alıkoyduğunu söyleyen Şemsettin Bey genç kadından şikayetçi olduklarını vurguladı. Müge Anlı küçük kızı 36 gün sonra buldu. Anlı, Sümeyye'yi alıkoyan Sibel Çetin'in serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Anlı, "Bu kişinin nasıl serbest kaldığını anlamıyorum. Ben elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı" ifadelerini kullandı. İşte mide bulandıran olayın detayları
"ELİMDEKİ FOTOĞRAFLARI YAYINLASAYDIM..."
Müge Anlı mide bulandıran olaya isyan etti. 14 yaşındaki kız çocuğu kendisinden 10 yaş büyük kadın tarafından kaçırılmıştı. Kayıp kız 36. gününde bulundu ancak o kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Müge Anlı bu duruma canlı yayında tepki gösterdi. İşte detaylar...
MÜGE ANLI MİDE BULANDIRAN OLAYA İSYAN ETTİ - VİDEO
Müge Anlı, milyonları ekran başına kilitledi. Arslan Ailesi, 14 yaşındaki torunları Sümeyye'nin; Sibel Çetin isimli bir kadın tarafından alıkonulduğunu anlatmıştı. Duydukları karşısında şoke olan Müge Anlı ise "O çocuk size mi ait? Hangi menfaat karşılığında çocuğu tutuyorsunuz?
Arslan Ailesi de "Biz bu kadından şikayetçiyiz. Kızımızı bıraksın" diye konuştu. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında ise kayıp kız ile Çetin'in Sakarya'da ekipler tarafından bulunduğunu açıkladı.
MÜGE ANLI MİDE BULANDIRAN OLAYA İSYAN ETTİ - VİDEO