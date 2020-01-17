Haberler Video Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Kemal Büyükdeniz'in katili cinayeti itiraf etti (17 Ocak Cuma)
Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Kemal Büyükdeniz'in katili cinayeti itiraf etti (17 Ocak Cuma)

Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Kemal Büyükdeniz'in katili cinayeti itiraf etti (17 Ocak Cuma)

17.01.2020 11:36

Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden başarılı sunucu Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz cinayetinin katilini 17 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıkladı.Müge Anlı, Mersin emniyetinde birkaç gündür sıcak gelişmeler yaşandığını 7 kişinin yaklaşık 3 gündür sorguda olduğunu ifade etti. Sorguda Hüseyin Kaynakçı’nın cinayeti işlediğini kabul ettiğini aktaran Anlı, bir arbede esnasında Büyükdeniz’i öldürdüğünün öğrenildiğini aktardı. İşte Müge Anlı'nın bugün ki canlı yayınında yaşananlar...


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