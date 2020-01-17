Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan, sosyal sorumluluk projelerine öncülük eden başarılı sunucu Müge Anlı, Kemal Büyükdeniz cinayetinin katilini 17 Ocak Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında açıkladı.Müge Anlı, Mersin emniyetinde birkaç gündür sıcak gelişmeler yaşandığını 7 kişinin yaklaşık 3 gündür sorguda olduğunu ifade etti. Sorguda Hüseyin Kaynakçı’nın cinayeti işlediğini kabul ettiğini aktaran Anlı, bir arbede esnasında Büyükdeniz’i öldürdüğünün öğrenildiğini aktardı. İşte Müge Anlı'nın bugün ki canlı yayınında yaşananlar...
Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Kemal Büyükdeniz'in katili cinayeti itiraf etti (17 Ocak Cuma)17.01.2020 11:36
- Son dakika: Avukatların "yeşil pasaport" alabilmesine olanak sağlayan karar Resmi Gazete'de
- Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Kemal Büyükdeniz'in katili cinayeti itiraf etti (17 Ocak Cuma)
- Müge Anlı Kemal Büyükdeniz'in katilini açıkladı! Canlı yayında eli ayağına dolanmıştı, gerçeği itiraf etti (17 Ocak Cuma) |Video
- Temizlik, çağrı merkezi, kasiyer, kurye ve beden işçisi 2020 İŞKUR başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR binlerce personel alım ilanı
- AK Partili Özkan'dan bomba iddia! CHP'li yöneticiler Kanal İstanbul güzergahında çok ciddi arazi kapattı
- İlanlar duyuruldu! İŞKUR üzerinden binlerce personel alımı yapılıyor! İşte İŞKUR genel başvuru şartları
- Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı İstanbul'da
- Atatürk'ün silah arkadaşı Libya'daki savaşı anlattı: Birçok muharebeler oldu
- 52 yıl önce Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan zihniyet bugün de Kanal İstanbul'un yapılmasına karşı
- CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'nin makam aracında infaz! Öldürülen Gökhan Arıcan'ın abisinden korkunç iddialar
- Kaçmaya çalışırken yakalanan eski Korgeneral Metin İyidil tutuklandı!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP ve HDP'ye "tiyatro" tepkisi: Milletimiz gereken dersi verecek
- Son dakika: Avukatların "yeşil pasaport" alabilmesine olanak sağlayan karar Resmi Gazete'de
- Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Kemal Büyükdeniz'in katili cinayeti itiraf etti (17 Ocak Cuma)
- Müge Anlı Kemal Büyükdeniz'in katilini açıkladı! Canlı yayında eli ayağına dolanmıştı, gerçeği itiraf etti (17 Ocak Cuma) |Video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.