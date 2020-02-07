Haberler Video Müge Anlı canlı yayında son dakika gözaltı! 7.5 milyonluk vurgunu yapan sahte şeyh ve İhsan Çapar yakalandı (7 Şubat)
Müge Anlı canlı yayında son dakika gözaltı! 7.5 milyonluk vurgunu yapan sahte şeyh ve İhsan Çapar yakalandı (7 Şubat)

Müge Anlı canlı yayında son dakika gözaltı! 7.5 milyonluk vurgunu yapan sahte şeyh ve İhsan Çapar yakalandı (7 Şubat)

07.02.2020 11:10

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 'Turşu bidonuyla dolandırılan adamlar' olarak sosyal medyada çok konuşulan dolandırıcılık mağdurlarını sevindiren haber 7 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında geldi. Türkiye'nin her yerinden gelen milyonlarca kişi İhsan Çapar ve sahte şeyh tarafından dolandırıldı. Son olarak 7.5 milyonluk vurgun yaptıkları bilgisine ulaşılan dolandırıcılar, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ihbar kabul edilmesi üzerine harekete geçen Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Müge Anlı son dakika bilgisini canlı yayında paylaştı, dolandırılan vatandaşlar Müge Anlı son dakika gözaltı bilgisi ile stüdyoda hareketli anlara neden oldu. İşte 7 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!


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