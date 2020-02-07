Müge Anlı canlı yayında son dakika gözaltı! 7.5 milyonluk vurgunu yapan sahte şeyh ve İhsan Çapar yakalandı
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! 'Turşu bidonuyla dolandırılan adamlar' olarak sosyal medyada çok konuşulan dolandırıcılık mağdurlarını sevindiren haber 7 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında geldi. Türkiye'nin her yerinden gelen milyonlarca kişi İhsan Çapar ve sahte şeyh tarafından dolandırıldı. Son olarak 7.5 milyonluk vurgun yaptıkları bilgisine ulaşılan dolandırıcılar, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınının ihbar kabul edilmesi üzerine harekete geçen Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nce gözaltına alındı. Müge Anlı son dakika bilgisini canlı yayında paylaştı, dolandırılan vatandaşlar Müge Anlı son dakika gözaltı bilgisi ile stüdyoda hareketli anlara neden oldu. İşte 7 Şubat Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar!
07.02.2020 11:10
- Son Güncelleme: 07.02.2020 11:33
Müge Anlı son dakika gözaltı bilgisini paylaştı, Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda hareketli anlar yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran tecrübeli sunucu Müge Anlı, 7.5 milyonluk vurgun yapan İhsan Çapar ve sahte şeyhin oyununu bozdu. İşte Müge Anlı'da 'turşu bidonuyla dolandırılan adamlar' olarak Türkiye'nin tanıdığı mağdurların son dakika gözaltı bilgisiyle yaşadıkları mutluluk!
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