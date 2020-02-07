Müge Anlı canlı yayında son dakika gözaltı! 7.5 milyonluk vurgunu yapan sahte şeyh ve İhsan Çapar yakalandı

Bu iki kişinin yanında olan 'sahte şeyh'te gözaltına alındı. Sahte Şeyh'in, tarihi eser kaçakçılığı ve bıçaklı yaralamaya kadar birçok suçu olduğu öğrenildi. Gözaltında serbest bırakılan üç kişiyi, Gaziantep ve Mardin Emniyeti tarafından gözaltına alındılar.