MTA fay hattı sorgulama: Evimin altından ya da yakınından fay hattı geçiyor mu? Doğu Anadolu fay hattı hangi illeri kapsıyor? 28.01.2020 14:02

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar 'Evimin altından ya da yakınından fay hattı geçiyor mu?' şeklindeki sorularına cevap arıyor. Depremin ardından Türkiye genelinde yaşayan vatandaşlar MTA fay hattı sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte fay hattı sorgulama işlemine dair merak edilenler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. MTA fay hattı sorgulama işlemi, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, MTA fay hattı sorgulama nasıl yapılır? Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte merak edilen detaylar...

FAY HATTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Fay hattı sorgulama ekranına MTA'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. http://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresine girip MTA Yerbilimleri Portalı'nı http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konumu girebilirsiniz.

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MTA NEDİR?

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün kısaltılmışı olarak MTA kullanılmaktadır. Kuruluşuna baktığımız zaman 1935 yılının 14 Haziran'ında kurulmuş olmakta. Madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. Ülkemizin yer altı kaynaklarını araştırarak gerekli yerlerde sondaj çalışmasında bulunur. MTA, madencilik alanında gelişme ve büyüme sağlanması düşünerek kurulan bir kurum olmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu kaynaklarının yerleri ve miktarının ölçülmesinde ve gerekli kuruluşlara iletmekle görevlidir.

Kuruluşun görevleri ise;

Maden sektöründe işçi ve mühendis yetiştirmek

Taş ve maden ocaklarının aramasını ve bulunmasını sağlamak

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Elazığ'da saat 20.55'te 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.

Deprem yerin 6.75 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Saat 21.08'de 5.4 büyüklüğünde, saat 21.17'de 5.1 şiddetinde iki deprem daha kaydedildi.

Deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır, Hatay, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi.