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MSB paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ya ait tuzaklanmış EYP’ler böyle tespit edildi

MSB paylaştı! Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ya ait tuzaklanmış EYP’ler böyle tespit edildi
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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK’ya ait tuzaklanmış EYP’ler, Mehmetçik tarafından tespit edilerek tek tek imha ediliyor.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP'ler tespit edilerek imha ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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