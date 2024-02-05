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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024, 18:13 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 18:21

MOSSAD'a bilgi satan 7 casus tutuklandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mossad'a dolaylı yoldan bilgi sattığı iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Savcılık tarafından Filistin politikasına muhalif olan 6 kişiyle ilgili bilgileri hukuk bürosu çalışanları ve kişisel bağlantıları MOSSAD'a gönderen 9 şüpheli tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemlerinin ardından 7 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirleyen MİT, yaptığı çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğünü belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 şüpheliden 7'si yakalanmış, 2 şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı öğrenilmişti.

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

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