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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024, 20:23 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 21:12

Devlet oradaydı! Depremzedelerin gözünden Başkan Erdoğan ve Murat Kurum... "Allah razı olsun bizi muhtaç etmediler, söz verdiler 1 senede yaptılar"

6 Şubat 2023'teki yıkıcı depremin yıldönümünde, Türkiye'nin güçlü birlik ve dayanışmasıyla dikkat çeken iyileşme süreci öne çıkıyor. Depremin izlerini silmek için verilen sözlerin tutulduğunu belirten vatandaşlar, "Allah razı olsun, bizi muhtaç etmediler, 1 senede yaptılar" diyerek Başkan Erdoğan ve Bakan Murat Kurum'a minnetlerini ifade etti. Bu duygusal anlar, bir teşekkür videosuyla paylaşılarak, milletin dayanışma gücünü sergiledi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin birinci yıldönümünde, millet ile devletin el ele vererek yaşanan büyük acıyı aşma başarısı dikkat çekti. Depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan hükümet, verilen sözlerin yerine getirilmesiyle depremzede vatandaşların takdirini kazandı. Vatandaşlar, "Allah razı olsun bizi muhtaç etmediler, söz verdiler 1 senede yaptılar" diyerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a minnettarlıklarını ifade etti. Bu duygu yüklü anlar, depremzedelerin teşekkürlerini içeren bir video ile ölümsüzleştirildi, Türkiye'nin birlik ve dayanışma ruhunun ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

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