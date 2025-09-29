PODCAST CANLI YAYIN

MİT ve Emniyet’ten İdlib’de DEAŞ’a ağır darbe: 8 ölü, 4 sağ, 2 yaralı ele geçirildi!

Ankara’da servis şoförünü öldürüp Suriye’ye kaçan DEAŞ’lı 14 kişilik aileye yönelik MİT ve Emniyet ortak operasyon düzenledi. Teslim çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlerle çıkan çatışmada 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ ele geçirildi.

Ankara'dan kiraladıkları araçla yola çıkıp Mersin'de servis şoförü Binali Aslan'ı (65) öldürdükten sonra Suriye'ye giden DEAŞ'lı 14 kişilik aile için harekete geçildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Suriye'nin İdlip kentinde düzenlenen operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri üzerine çıkan çatışmada, teröristlerden 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi.

Bunlar da Var

İnegöl'de silahlı çatışma: 1'ölü, 2 yaralı
İnegöl'de silahlı çatışma: 1'ölü, 2 yaralı
Kütahya Simav’da 5.4’lük deprem meydana geldi
Kütahya Simav’da 5.4’lük deprem meydana geldi
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle