MİT ve Emniyet’ten İdlib’de DEAŞ’a ağır darbe: 8 ölü, 4 sağ, 2 yaralı ele geçirildi!

Ankara'dan kiraladıkları araçla yola çıkıp Mersin'de servis şoförü Binali Aslan'ı (65) öldürdükten sonra Suriye'ye giden DEAŞ'lı 14 kişilik aile için harekete geçildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Suriye'nin İdlip kentinde düzenlenen operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri üzerine çıkan çatışmada, teröristlerden 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi.