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Milli Yas ne demek? Milli yas ilan edilince ne oluyor?
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Milli Yas ne demek? Milli yas ilan edilince ne oluyor?

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 19:05 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 19:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Bolu'da Grand Kartal otelde meydana gelen ve 66 kişinin yaşamını yitirdiği yangın felaketi nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklayan Erdoğan, facianın sorumlularının hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı. "Gün siyaset yapma değil, bir ve beraber olma günüdür" dedi. Peki; Milli Yas ne demek? Milli yas ilan edilince ne oluyor? İşte detaylar...

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. 66 kişinin hayatını kaybettiği trajik olayda, sosyal medyada yapılan yardım çağrıları ve kayıp ihbarları yürekleri dağladı. Yangında yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlenmeye devam ederken, facianın boyutları herkesi derinden etkiledi.

Fotoğraflar: AA

BOLU KARTALKAYA'DAKİ YANGIN: 66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen trajik yangında hayatını kaybeden 66 kişi için başsağlığı dileyerek, "Yangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için 22 Ocak 2025 günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu acı olayın ardından milli yas ilan edildiğini duyurdu.

MİLLİ YAS NEDİR VE HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

Milli yas, bir ülkenin halkını derinden etkileyen olayların ardından ilan edilen, toplumun ortak bir yas sürecine girdiği özel bir durumdur. Genellikle doğal afetler, terör saldırıları, önemli bir devlet yetkilisinin ölümü ya da büyük çaplı kazalar gibi acı olaylar sonrasında milli yas ilan edilir.

Bu süreçte, ulusal birlik ve dayanışma duygusunu ifade etmek adına belirli sembolik adımlar atılır. Türkiye'de milli yas, Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ilan edilir ve yas süresince çeşitli uygulamalar hayata geçirilir.

MİLLİ YAS İLAN EDİLİNCE NELER OLUR?

Milli yas süresince şu uygulamalar devreye girer:

Bayraklar Yarıya İndirilir: Milli yas süresince, ülke genelindeki tüm resmî ve bazı özel kurumlarda bayraklar yarıya indirilir.

Eğlence Faaliyetleri Kısıtlanır veya İptal Edilir: Eğlenceye yönelik organizasyonlar, konserler, festivaller ve kutlamalar ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Medya Yayınları Değişebilir: Televizyon kanalları ve radyo istasyonları, yas süresince eğlence programlarını durdurabilir ve daha ciddi bir yayın akışı tercih edebilir.

Resmî Törenler Düzenlenir: Milli yas ilan edilmesinin sebebine bağlı olarak anma törenleri ya da özel etkinlikler düzenlenebilir.

Okul ve İşyerlerinde Etkiler: Bazen okullar veya iş yerleri tatil edilebilir, ancak bu durum genellikle olayın büyüklüğüne ve etkisine bağlıdır.

Toplumsal Davranış Değişiklikleri: İnsanlar yasın ruhuna uygun olarak daha saygılı bir tutum sergilemeye teşvik edilir. Özellikle sosyal medya ve toplumsal alanlarda bu hassasiyet gözlemlenir.

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