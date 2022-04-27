İBB PKK yuvasına çevirdiler! İBB çalışanının terör örgütü kampında görüntüleri ortaya çıktı! Gözaltına alındı

Son dakika haberi... CHP yönetimindeki İBB'ye yönelik yapılan incelemede, kurumda "Sosyal Hizmet Uzmanı" olarak çalışan Şafak Duran isimli kişinin PKK kampında çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Yapılan tespit sonrası düzenlenen operasyonda şahıs çalıştığı İBB'ye ait binada gözaltına alındı.