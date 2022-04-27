RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İBB PKK yuvasına çevirdiler! İBB çalışanının terör örgütü kampında görüntüleri ortaya çıktı! Gözaltına alındı

İBB PKK yuvasına çevirdiler! İBB çalışanının terör örgütü kampında görüntüleri ortaya çıktı! Gözaltına alındı

İBB PKK yuvasına çevirdiler! İBB çalışanının terör örgütü kampında görüntüleri ortaya çıktı! Gözaltına alındı
27.04.2022 15:48

OTOMATİK OYNAT

Haber 06:05
25 bin bebekte görülen...
Haber 04:36
Pençe-Kilit şehidine veda
Haber 01:06
Gezi provokatörü 51 kişi...
Haber 01:59
Hatim duası nasıl yapılır?...
Haber 02:44
Türkiye'de Zelenskiy - Putin...
Haber 01:05
Elon Musk'ın Twitter planı
Haber 03:16
Şafak operasyonu: 28 gözaltı
Haber 00:14
Türkiye'nin gözü Bilim...
Haber 02:12
Bakırköy'de feci kaza! Sürücü...
Haber 03:47
Tuzla'da soygun dehşeti!...
Haber 02:26
Ceza yazan polislere tehdit...
Haber 01:01
Uyuşturucu imalatçısına...

Son dakika haberi... CHP yönetimindeki İBB'ye yönelik yapılan incelemede, kurumda "Sosyal Hizmet Uzmanı" olarak çalışan Şafak Duran isimli kişinin PKK kampında çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Yapılan tespit sonrası düzenlenen operasyonda şahıs çalıştığı İBB'ye ait binada gözaltına alındı.

Haber Videoları

İBB'de Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan bir çalışanın terör örgütü PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak Duran (Kadıköy–1992) isimli şahsın, 2016 yılında Şırnak ilinde PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin tespiti üzerine şahsın terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI
Örgüt mensubu şahıs, bu sabah İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalıştığı binada gözaltına alındı.

SON DAKİKA