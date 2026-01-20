Mihriban cinayetinde kan donduran itiraf: ''Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm''

İzmir'in Bornova ilçesinde günlerdir haber alınamayan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın cinayete kurban gittiği belirlendi. Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan zanlı F.İ. (26), talihsiz kızı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti.

"Panikledim, Ağzını Kapattım"

Zanlı F.İ., emniyetteki ifadesinde olay günü Mihriban Yılmaz ile araç içerisinde tartıştıklarını iddia etti. Genç kızın kendisini ailesiyle tehdit ettiğini öne süren zanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Otomobilden inmeye çalıştı, engel olmak istedim. Bağırmasın diye ağzını kapattım. Bir süre sonra tepki vermediğini fark ettim. Kalp masajı yaptım ama netice alamadım. Öldüğünü anlayınca cansız bedenini Pınarbaşı mevkisindeki ormanlık alana götürüp gömdüm."

Bir Cinayet Diğerini Aydınlattı!

Soruşturmayı derinleştiren İzmir polisi, zanlı F.İ.'nin sadece Mihriban'ın katili olmadığını ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde; 2023 yılında Manisa'da bir fabrikada yüksekten düşerek öldüğü sanılan Naile Büşra Sarıgül (23) dosyasında da zanlının DNA'sına rastlandı.

Çifte Cinayet Suçlamasıyla Tutuklandı

Mihriban Yılmaz cinayetinin yanı sıra, eski dosyası yeniden açılan Naile Büşra Sarıgül'e yönelik "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Tasarlayarak öldürme" suçlarından da hakim karşısına çıkarılan F.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.