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MHP'li Erkan Akçay'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar: HDP-CHP iş birliği, CHP-PKK iş birliğine gidiyor

MHP'li Erkan Akçay'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar: HDP-CHP iş birliği, CHP-PKK iş birliğine gidiyor
19.06.2020 00:37

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programında kirli ittifakla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akçay, ‘’HDP-CHP iş birliği, CHP-PKK iş birliğine gidiyor’’ diyen Akçay, ittifakın boyut değiştirdiğini vurguladı.


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