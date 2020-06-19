MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programında kirli ittifakla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akçay, ‘’HDP-CHP iş birliği, CHP-PKK iş birliğine gidiyor’’ diyen Akçay, ittifakın boyut değiştirdiğini vurguladı.
MHP'li Erkan Akçay'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar: HDP-CHP iş birliği, CHP-PKK iş birliğine gidiyor
19.06.2020 00:37
- MHP'li Erkan Akçay'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar: HDP-CHP iş birliği, CHP-PKK iş birliğine gidiyor
- Prof. Dr Edip Başar Cander A Haber canlı yayınında uyardı: Kovid-19 tablosu her an kötüleşebilir
- Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Komandolarımız teröristlerin ininde
- Dr. Güray Alpar A Haber'de açıkladı: Türkiye Libya'da zafer kazanmaya başladı, terör örgütü harekete geçti
- İstanbul, Göztepe Şehir Hastanesi'ne kavuşuyor! Geri sayım başladı
- Haliç’in su altı görüntüleri CHP’li İBB’nin ‘algı oyununu’ bozdu! Bataklığa dönmüş…
- HDP’li Hüda Kaya’nın "Dağa çıkar savaşırdık" sözlerine AK Parti’den sert tepki: Zihnen dağdalar
- ABD'li emekli general Mark Kimmitt'ten A Haber'e özel açıklamalar: Türkiye NATO'ya yol gösteriyor
- İşte Türkiye'nin Libya'ya yaptığı üst düzey ziyaretin perde arkası!
- İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman'ın ilkesizliğini gösteren mahkeme kararları!
- Fransız Le Point dergisinden Libya itirafı: Erdoğan Macron'a şah çekti
- Bakanlık görüntüleri paylaştı: Darbeci Hafter milislerine ait 12 adet mühimmat imha edildi