MHP'den Kılıçdaroğlu'na zor soru: 15 Temmuz'da gece 03:00'a kadar neredeydin? 13.02.2020 16:29

Her fırsatta FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na MHP’den çok zor bir soru geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kılıçdaroğlu’na "15 Temmuz gecesinde gözlerden uzakta olan Kılıçdaroğlu 03.00'a kadar neyi beklemiştir?" diye sordu.

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları yaşanmaya devam ediyor. Tartışmalara yönelik MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber'e konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN GARANTİYİ GÖRMEDEN VE ZAMANINDA DEVLETİN YANINDA OLMAK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: "15 Temmuz Darbe Girişiminden önce FETÖ'nün siyasette yaptığı operasyonlar vardır. Hatırlanacağı gibi 2010'lı yıllarda seçimden evvel CHP'nin 10 Genel Başkan Yardımcısı görevinden istifaya zorlanmıştı. Bunun üzerine MHP'de bir organizasyon yapmaya çalışmışlar ama başarılı olamamışlardır. MHP buna fırsat vermemiş ve düştüğü yerden kalkmıştır. Bununla birlikte CHP kısmında da bir operasyon yapılmıştı, Sayın Deniz Baykal bir kasetle birlikte görevinden alınmış yerine Sayın Kılıçdaroğlu gelmiştir. Burada FETÖ'nün bir operasyonuyla Kılıçdaroğlu CHP'nin Genel Başkanı oldu. Buna bir itirazları varsa söyleyebilirler." ifadelerinde bulundu.

SAAT 03.00'A KADAR NEREDEYDİ? NİYE BEKLEDİ?

CHP Genel Başkanının 15 Temmuz gecesinde gözlerden uzakta durduğunu belirten Yıldırım: "Sayın Kılıçdaroğlu 12 civarında Havalimanına gelmiş ve hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Oradan ise Bakırköy'de bulunan Belediye Başkanının evine geçmiş ve saat gece 03:00'da bir açıklama yapmıştır. Saat 03:00'a kadar işin ne olduğu belli değildi ancak o saatten sonra FETÖ'nün 15 Temmuz kalkışmasının başarısız olduğu görülmüştür. Önemli olan zamanında devletin yanında olmaktır." dedi.