MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Sefer Aycan A Haber canlı yayınında açıkladı: Barolar siyaset yapıyor

24.06.2020 23:32

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Sefer Aycan, barolarda yapılması gereken düzenlemenin sebeplerini açıkladı. Aycan, ''Barolar siyaset yapıyor'' dedi.

MHP MYK Üyesi Prof.Dr. Sefer Aycan şu ifadeleri kullandı:

Ben bir hekimim, sadece barolar değil tabip odalarıyla da çok ilgilendim, seçimlerine de katıldım. Bunlar bir şekilde buraları ele geçirmişler ve azınlık olmalarına rağmen çoğunluğa hükmediyorlar. Tabii bu nasıl gündeme geldi? En son sayın Diyanet İşleri Başkanımızın hutbesinde söylediklerine, gösterdikleri reaksiyonla bir kez daha gündeme geldi. Daha önce de anormal çıkışları ve reaksiyonları vardı. Aslında bunlar kendileri siyaset yapıyorlar. Burası bir meslek örgütü, kamu kuruluşu niteliğinde meslek örgütleri bunlar aslında. Ama bu yönetimi ele geçiren kişiler, hem tabip odasında hem de barolardaki kişiler özellikle siyaset yapıyorlar. Görevi olmayan alanlara giriyorlar veya değerlendirmeler yapıyorlar. Tabii en son Ankara Barosu'nun yaptığı açıklama hiç kabul edilemez bir açıklamaydı. Diyanet İşleri Başkanımızı eleştirirken, dinimize hakaret etti, peygamberimize saldırıda bulundu. Üstelikte vazifesi olmadığı halde böyle bir açıklama yaptı ve tabii ki bir kez daha reaksiyon aldı. Daha önce tabipler odası yönetiminin de sık sık Türkiye Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetleri'ne, askeri güçlerine karşı açıklamalarıyla karşılaştık veya terör örgütleriyle olan mücadelede saçma sapan çıkışları olmuştu. Tabii ki tüm bunlar şunu gösteriyor ki; hem baronun hem de tabipler odasının meslek örgütleri olarak Mühendisler Odası'nın anormal bir siyaset yapma hevesi var ve bunu da her fırsatta gösteriyorlar. Tabii ki bu hem milletimizi rahatsız ediyor hem de AK Parti ve MHP'yi rahatsız ediyor.