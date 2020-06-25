Henüz 15'inde PKK'lı kalleşler tarafından şehit edilmişti... A Haber'den Eren Bülbül için özel klip!

25.06.2020 02:38

A Haber, henüz 15 yaşında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Trabzon Maçkalı Eren Bülbül için özel bir portre hazırladı. "Karadeniz'in yiğit çocuğu" ifadeleriyle sunulan şehit Eren Bülbül için hazırlanan duygu yüklü klip, izleyenleri duygulandırdı.

A Haber, şehit Eren Bülbül için özel bir video klip hazırladı. 15 yaşında PKK'lı teröristlerin yerini gösterirken şehit düşen Eren Bülbül için hazırlanan portre, izleyenleri duygulandırdı.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül 11 Ağustos 2017 günü, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, girdikleri evi gösterirken, hain teröristlerce şehit edildi.

Eren Bülbül 1 Ocak 2002'de Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Eren Bülbül fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü.

PKK'DAN KALLEŞ SALDIRI

15 yaşındayken 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada şehit edildi.

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.