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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 16:13 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 16:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Can Atalay değerlendirmesi: "Adalet yerini bulmuştur"

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gezi davası tutuklusu Can Atalay'ın milletvekiliiğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Karara açık destek veren Bahçeli, "Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM’nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gezi davasından tutuklu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Adalet yerini buldu" diyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Gezi Parkı davası kapsamında hüküm giymiş olan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin verdiği adil, hakkaniyetli ve hukuk temelli kararın, TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur.

"DARBEYE TEVESSÜL EDEN ANAYASA MAHKEMESİ'DİR"
Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü, suçluyu koruma imtiyazı veya bir yargı kararını darbe iddiasıyla yok sayma hakkı olamaz. Demokrasiye, milli huzur ve güvenliğimize darbeye tevessül eden Anayasa Mahkemesi'dir.

MAHKEME GEREĞİNİ YAPMIŞTIR
Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi'nin medya gücünü arkasına alarak ilerlettiği vesayetçi, art niyetli, peşin hükümlü, siyasi hüviyetli sakat ve sancılı tutumunu reddetmiş, Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kesinleşmiş mahkeme kararının gereğini yapmıştır.

CHP, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı

BOZDAĞ'A DESTEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Bekir Bozdağ'ı cesur, dirayetli ve tavizsiz yönetiminden dolayı tebrik ediyor, Gazi Meclis'in saygınlığını muhafaza ve müdafaa gayreti nedeniyle de teşekkürlerimi paylaşıyorum. Başkanlık kürsüsü önüne toplanan, sıra kapaklarına vuran, Meclisi'mizi yuhalayarak kendileriyle müsemma olan nefret ve şiddet gösterisine heveslenenler kınanmaya müstahak demokrasi cellatlarıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatıldı

Millet iradesi demokrasi ve hukuk namusuna sahip çıkmıştır. Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin hitamında yeni bir gezi provokasyonu telaffuz edenler gaflettedir. Sokağı ve kanunsuz direnişi adres gösterenler, dahası ülkemiz aleyhine her türlü pozisyonun alınmasından bahsedenler husumet figüranlarıdır."

GEZİ HÜKÜMLÜSÜ CAN ATALAY'IN VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili karar dün TBMM Genel Kurulu'nda okunmuştu.

Kararın Meclis'te okunmasıyla birlikte Can Atalay'ın milletvekillliği düşürülmüştü.

Anayasa kitapçığı fırlatan ismin terör örgütü PKKlılardan oy isteyen CHPli Aysu Bankoğlu olduğu ortaya çıktı!

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