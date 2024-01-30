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Anayasa kitapçığı fırlatan ismin terör örgütü PKK'lılardan oy isteyen CHP'li Aysu Bankoğlu olduğu ortaya çıktı!

Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki milletvekiliğinin düşürülmesi kararı TBMM'de okunurken CHP, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yüzüne Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Anayasa kitapçığı fırlatan ismin CHP'nin Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu olduğu ortaya çıktı. CHP'li ismin 2019 yerel seçimleri öncesi PKK'dan oy istediği konuşması yeniden gündeme geldi.

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Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 18:47 Güncelleme 30 Ocak 2024, 19:03
Anayasa kitapçığı fırlatan ismin terör örgütü PKK’lılardan oy isteyen CHP’li Aysu Bankoğlu olduğu ortaya çıktı!

Gezi Parkı davası hükümlüsü Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunmasıyla tutuklu bulunan Atalay'ın, milletvekilliği düşürüldü.

Meclis'te CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'ndan skandal hareket

CAN ATALAY HAKKINDAKİ YARGI SÜRECİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

CHP, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştıCHP, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay Yargıtay'a başvurmuş, süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

Yargıtay'ın talebi reddetmesinin ardından Atalay, Anayasa Mahkemesine iki kez başvuruda bulunmuş ve iki başvuruda da Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki hak ihlali kararlarına uyulmasına yer olmadığına ve kararın TBMM Başkanlığına gönderilmesine hükmetmişti.

Bu arada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TİP'in Meclis'teki sandalye sayısı 4'ten 3'e düştü.

CHP, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştıCHP, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı

MUHALEFET MECLİS'İ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

TBMM'de Atalay'ın vekilliğinin düşürülürken CHP, PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ve TİP'li milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalıştı.

Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatıldıBozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatıldı

ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATILDI

CHP, DEM ve TİP Milletvekilleri kararı protesto için Başkanlık Kürsüsünü işgal etmeye çalıştı. Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın yüzüne Anayasa kitapçığı fırlatıldı. Yargıtay kararı okunduktan sonra Bozdağ birleşime ara verdi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu BankoğluCHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu

KİTAPÇIĞI FIRLATAN İSİM PKK'DAN OY İSTEYEN CHP'Lİ ÇIKTI

Anayasa kitapçığı fırlatan ismin CHP'nin Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu olduğu ortaya çıktı.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu 2019 seçimleri öncesi PKK'dan oy istemiştiCHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu 2019 seçimleri öncesi PKK'dan oy istemişti


Bankoğlu'nun Anayasa kitapçığı fırlattığı anlardaki görüntüsü sosyal medyada paylaşılırken CHP'li ismin 2019 yerel seçimleri öncesi PKK'dan oy istediği konuşması yeniden gündeme geldi.

CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük skandal!


PKK'LIDIR HİÇ FARK ETMEZ OYLARINI İSTİYORUZ

Bankoğlu o dönem açık açık terör propagandası yapmıştı. Almanya'nın Köln kentinde CHP yandaşı Halk TV'den de canlı yayınlanan bir oturuma katılan CHP'li Bankoğlu, "31 Mart seçimlerinde PKK'lıdır hiç fark etmez oylarını istiyoruz" diyerek terör örgütü üyelerinden oy istemişti.

CHPli vekil PKKdan oy istediCHPli vekil PKKdan oy istedi
CHP'li vekil PKK'dan oy istedi

Gezi tutuklusu Can Atalayın Milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMMde okundu | Bekir Bozdağa Anayasa kitapçığı fırlattılarGezi tutuklusu Can Atalayın Milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMMde okundu | Bekir Bozdağa Anayasa kitapçığı fırlattılar

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