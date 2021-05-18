MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu HDP ile yatmıştır PKK ile kalkmıştır

Son dakika haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP’ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK’yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır" dedi. Bahçeli, "CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır" açıklamasında bulundu. İsrail zulmüne sert çıkan MHP lideri, "Tarihin sesine kulak verilmeli, Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir. Çare olursa biz gidelim, biz koşalım, akan kanı durduralım. Onlardan korkan en az onlar gibi olsun." şeklinde konuştu.