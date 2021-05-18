Haberler Video Haber Videoları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu HDP ile yatmıştır PKK ile kalkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu HDP ile yatmıştır PKK ile kalkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu HDP ile yatmıştır PKK ile kalkmıştır
18.05.2021 11:46
Ana Sayfa 01:28
Meteorolojiden yağış uyarısı
Ana Sayfa 00:47
EDHO'nun Tufan'ının güzeller...
Ana Sayfa 03:36
Elebaşını ölümü PKK'yı...
Ana Sayfa 09:02
‘’Bugün oğlumun doğum günüydü,...
Ana Sayfa 01:02
Dini nikahlı eşi tarafından...
Ana Sayfa 00:32
İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşi...
Ana Sayfa 00:59
‘’Başulu Hatun’un kardeşi...
Ana Sayfa 03:34
"Bir nebzede olsa içimize su...
Ana Sayfa 00:59
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 03:32
Esra Erol'da, Mine'nin...
Ana Sayfa 00:32
Songül Karlı göğüs dekolteli...
Ana Sayfa 07:36
Esra Erolda, Yaşar'ın tek...

Son dakika haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP’ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK’yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır" dedi. Bahçeli, "CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır" açıklamasında bulundu. İsrail zulmüne sert çıkan MHP lideri, "Tarihin sesine kulak verilmeli, Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir. Çare olursa biz gidelim, biz koşalım, akan kanı durduralım. Onlardan korkan en az onlar gibi olsun." şeklinde konuştu.


Haber Videoları