Okul yolunda korkutan kaza: 6 öğrenci yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün öğleden sonra korku dolu anlar yaşandı. İncekum Mahallesi mevkisinde, ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan araçtaki öğrenciler, çevredeki vatandaşların ve olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.

Hastanede Kontrol Altına Alındılar

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 6 öğrenciye ilk müdahale olay yerinde ve ambulans içerisinde yapıldı. Sağlık durumları iyi olan öğrenciler, detaylı tetkikler için tedbir amaçlı en yakın hastaneye götürüldü.

Sürücü: "Onlar Benim Evladım"

Kazanın ardından büyük bir şok yaşayan servis sürücüsü Ayşe T., jandarma ekiplerine verdiği ilk bilgide yola aniden iki kedinin çıktığını söyledi. Hayvanlara çarpmamak için hamle yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybettiğini belirten sürücü, "Onları kurtarmak istedim ama şarampole yuvarlandık. Çocuklara bir şey olmadığı için şükrediyorum; onlar benim kendi çocuklarım gibi, kendimi çok kötü hissediyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.