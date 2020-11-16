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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den BBC muhabirine tokat gibi cevap: Algı oluşturma girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den BBC muhabirine tokat gibi cevap: Algı oluşturma girişimi
16.11.2020 09:21
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Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını 44 gün süren operasyonla geri aldı. Ancak bu durum Batı medyasını fazlasıyla rahatsız etmiş olacak ki algı operasyonlarıyla Azerbaycan'ı köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Bunun son örneği ise BBC muhabiriyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yaşandı. BBC muhabiri Aliyev'le yaptığı röportajda Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na ülkede basın özgürlüğü olmadığı yönünde sorular sordu. Aliyev ise bu sorulara "Bu önyargılı bir yaklaşım, bu batılı izleyicide bir algı oluşturma girişimidir. Size bir şey sorabilir miyim?, Bay Assange'a ne olduğunu nasıl değerlendirirsiniz? Özgür medya hakkında konuşmaya hakkınız yok. Bu sizin hoşunuza gitmez. Siz sadece suçlamayı ve saldırmayı seversiniz." adeta tokat gibi cevap verdi.


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