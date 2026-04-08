MGK bildirisinde Terörsüz Türkiye vurgusu: Sabotaja izin verilmeyecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 8 maddelik yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekilirken, "Çevremizde yaşanan savaş, çatışma ve tahriklerin süreci sabote etmesine izin verilmeyeceği ve terörün milletimizin gündeminden geri dönmemek üzere çıkarılacağı vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
