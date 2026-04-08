Ödemiş Ocaklı Mahallesi'nde Feci Çarpışma: 1 Ölü

İzmir'in Ödemiş ilçesi, bugün öğle saatlerinde gelen acı bir kaza haberiyle sarsıldı. Kiraz ilçesinden Ödemiş yönüne ilerlemekte olan 24 yaşındaki Hüsnü Tokalı idaresindeki 35 COG 585 plakalı motosiklet, Ocaklı Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkisindeki kavşakta bir otomobille çarpıştı.

Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüsnü Tokalı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak genç sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil Sürücüsü Gözaltında

Motosikletle çarpışan 20 NP 072 plakalı otomobilin sürücüsü 19 yaşındaki Durmuş B., jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan ekipler, trafik akışını kontrollü olarak sağlarken araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Dehşet Anları Kamerada

Kazanın ne kadar şiddetli olduğu, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde kavşağa giren motosiklet ve otomobilin çarpıştığı, motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar net bir şekilde görülüyor.